Usa 2016, la Clinton vola a Flint

Mossa a sorpresa di Hillary Clinton che, in difficoltà a tre giorni dal voto in New Hampshire, ha deciso di volare a Flint, in Michigan, che si trova in piena emergenza per la crisi dell'acqua avvelenata dal piombo. La tappa imprevista del tour elettorale dell'ex segretario di Stato Usa sarà nella giornata di domenica. Si prevede un tour della città, dove la Clinton sarà accompagnata dal sindaco Karen Weaver.