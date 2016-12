Usa 2016, la Clinton e Trump dicono "no" alle regole nel duello tv

I due candidati alla Casa Bianca, Hillary Clinton e Donald Trump, hanno deciso di non firmare alcun "memorandum of understanding", e cioè nessun accordo preventivo su cosa dire o non dire durante il duello tv previsto in serata. E' quanto trapela da indiscrezioni diffuse dai media americani. Il faccia a faccia segnerebbe così uno strappo con la tradizione, secondo cui prima dei dibattiti vengono negoziate alcune regole di "buona condotta".