Usa 2016, John Kasich si ritira e sospende la campagna elettorale

Il governatore dell'Ohio, John Kasich, sospenderà la sua campagna elettorale per le presidenziali, lasciando di fatto solo Donald Trump in corsa per la nomination repubblicana. L'annuncio ufficiale è atteso alle 17 (le 23 in Italia), da Columbus, in Ohio. Martedì, dopo le primarie dell'Indiana, lo strategist della sua campagna, John Weaver, ha detto che Kasich "resterà in corsa a meno che un candidato raggiunga i 1.237 delegati prima della convention".