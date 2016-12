Usa 2016, Jeb Bush: fumai marijuana

"Quaranta anni fa ho fumato marijuana e lo ammetto". Così Jeb Bush durante il dibattito televisivo che vede scontrarsi 11 candidati per la nomination repubblicana nella corsa alla Casa Bianca. "Sono sicuro che anche altri lo hanno fatto, ma magari non vogliono dirlo davanti a 25 milioni di persone - ha aggiunto -. Mia madre non sarà contenta".