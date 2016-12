Usa 2016, Jeb Bush difende Obama

"Barack Obama è un americano e un cristiano". Così Jeb Bush risponde alla decisione di Donald Trump di non correggere un sostenitore il quale ha detto che il presidente americano è un musulmano e "non è nemmeno un americano". "Barack Obama è un uomo di talento e, a proposito, è americano ed è un cristiano, il suo unico problema è che è un liberale progressista che demolisce chiunque non sia d'accordo con lui", ha aggiunto Bush.