Usa 2016, incontro fra Clinton e la possibile vicepresidente Warren

Prove di ticket tra Hillary Clinton ed Elizabeth Warren. La candidata democratica alla Casa Bianca e la senatrice si sono date appuntamento a Washington per un faccia a faccia privato. Il nome della Warren, protagonista di un endorsement alla Clinton, è da giorni in pole position come possibile candidata alla vicepresidenza. "Sono pronta a ricoprire il ruolo di presidente in caso di emergenza", ha dichiarato la senatrice del Massachusetts.