Usa 2016, imbarazzo per Obama: il fratello Malik "sostiene" Trump

Endorsement a sorpresa per Donald Trump: a "sostenerlo" è infatti anche Malik Obama, fratellastro di Barack Obama. "Mi piace Donald Trump perché parla al cuore della gente, ha spiegato Malik al "New York Post". Il sostegno del fratello del presidente è tuttavia solo teorico dato che non è cittadino americano bensì nigeriano. Tuttavia non è mancato l'immediato commento di Trump: sarà "stato trattato male dal presidente come tutti in questo Paese".