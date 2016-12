Usa 2016, il vicepresidente Joe Biden si chiama fuori: "Non mi candido"

"Per il bene del Paese, bisogna lavorare insieme... Compromesso non è una brutta parola", ha detto il numero due di Obama dal Rose Garden della Casa Bianca.



Poi, in quello che sembra un chiaro appello ai candidati democratici nella corsa alla Casa Bianca, Biden ha invitato ad abbracciare l'eredità del presidente Barack Obama e a correre sulla sua linea. "C'è ancora molto altro da fare", ha detto.



Strada spianata per Hillary Clinton? - La decisione di Biden di non correre per la poltrona di presidente sembra spianare la strada a Hillary Clinton, che dovrebbe ottenere la nomination democratica, sfuggitale sette anni fa, senza grossi problemi.



Ma per la ex first lady le insidie non mancano. Mailgate a parte, giovedì è in programma un'audizione al Congresso sugli attentati del 2012 a Bengasi, in Libia, che hanno causato la morte di quattro americani. Secondo un sondaggio Wall Street Journal/Nbc, solo il 27% degli americani sono al momento soddisfatti delle risposte che l'ex segretario di Stato ha dato sinora sugli attacchi, mentre il 44% non lo sono.



Clinton: Biden buon amico, è un'ispirazione - Il vicepresidente Joe Biden "è un buon amico e un grande uomo. Oggi e sempre, ispirata dal suo ottimismo e impegno a cambiare il mondo per il meglio". Così Hillary Clinton via Twitter dopo l'annuncio del vicepresidente che ha rinunciato a candidarsi per la corsa alla Casa Bianca.



Trump: meglio per me - "Credo che Joe Biden abbia preso la decisione giusta, per sé e per la sua famiglia. Personalmente preferisco correre contro Hillary visto il suo pessimo operato". Così ha reagito Donald Trump su Twitter all'annuncio del vicepresidente Joe Biden di non candidarsi nella corsa per la Casa Bianca.