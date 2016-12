Usa 2016,Hillary: Trump vuole creare unità deportazione di immigrati

Donald Trump vuole creare "unità di deportazione per radunare milioni di immigrati", ha detto la candidata per la nomination democratica Hillary Clinton ad una platea prevalentemente ispanica in un comizio in California. "Il modo migliore per scongiurare che ciò accada è assicurarsi che Trump non si avvicini mai alla Casa Bianca", ha aggiunto l'ex segretario di Stato americano.