Usa 2016, Hillary Clinton: Trump sarebbe presidente fuori controllo

"L'America non può permettersi il rischio di essere guidata da un presidente fuori controllo". La candidata per la nomination democratica Hillary Clinton attacca così Donald Trump, in quella che oramai è la sfida per le elezioni alla Casa Bianca. L'ex first lady sostiene inoltre che il tycoon come presidente sia destinato al fallimento, definendo la campagna del candidato repubblicano "molto negativa, aggressiva e prepotente".