Usa 2016, Hillary Clinton: Trump non conquisterà sostenitori Sanders

Hillary Clinton guarda alle elezioni di novembre: "Donald Trump non ce la farà a conquistare i sostenitori di Bernie Sanders". L'ex first lady, grande favorita delle primarie democratiche, respinge anche le accuse del tycoon, secondo il quale conquisterebbe solo il 5% delle preferenze se non fosse una donna. "Se giocare la carta dell'esser donna vuol dire schierarsi con le preoccupazioni che le donne hanno, allora sì. E' esattamente quello che farò".