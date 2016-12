Usa 2016, Hillary Clinton: "Trump è una minaccia per la democrazia"

Hillary Clinton torna ad attaccare quello che quasi sicuramente sarà il suo sfidante alle presidenziali del prossimo novembre. In una intervista alla Cnn ha parlato di Donald Trump come di "una minaccia" per la democrazia, definendolo non qualificato per guidare gli Stati Uniti. "La minaccia che Trump pone al nostro Paese, alla nostra democrazia e alla nostra economia è molto forte", ha detto infatti l'ex first lady.