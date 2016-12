Usa 2016,Hillary Clinton svela guadagni:6,5 mln tra libri e discorsi

Dopo che il candidato repubblicano "in pectore" alla Casa Bianca Donald Trump ha svelato i suoi redditi, la frontrunner democratica Hillary Clinton ha fatto altrettanto e ha reso noto quanto ha guadagnato nel 2015: oltre 5 milioni di dollari in royalty librarie e 1,5 milioni di dollari come ricompensa per i suoi discorsi. Per un totale di 6,5 milioni.