Usa 2016, Hillary Clinton: "L'America è meglio di Donald Trump"

"L'America è meglio di Donald Trump. Lui non rappresenta quello che siamo e quello in cui crediamo". Lo ha detto Hillary Clinton nel corso di una conferenza stampa con i media ispanici. Secondo un sondaggio di Reuters/Ipsos, la candidata democratica sarebbe ora al 42% delle preferenze contro il 39% del rivale repubblicano, scendendo di almeno 8 punti rispetto alle rilevazioni di lunedì, sulla scia dell'entusiasmo per la convention di Philadelfia.