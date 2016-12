Usa 2016, Hillary Clinton: "Donald Trump incita alla violenza"

Donald Trump ha "superficialmente invitato alla violenza". Lo ha dichiarato la candidata democratica alla Casa Bianca, Hillary Clinton, dopo le parole del rivale repubblicano secondo cui il popolo delle armi "potrebbe fermare Hillary". "Ognuno di questi episodi ci dimostra che Trump non ha semplicemente il temperamento per essere presidente degli Stati Uniti", ha commentato la Clinton in un comizio a Des Moines, in Iowa.