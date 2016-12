Usa 2016, Hillary Clinton: corro per l'America, non contro Trump

"Io corro per il futuro del Paese, non semplicemente per fermare Donald Trump". Lo ha detto la candidata per la nomination democratica Hillary Clinton dopo la vittoria del tycoon alle primarie in Indiana, vittoria che ha determinato il ritiro dei suoi rivali Gop, Ted Cruz e John Kasich. La ex segretario di Stato ha poi accusato Trump di essere un "bullo" e di aver diviso il Paese con una campagna che "insulta la gente".