Usa 2016, Hillary Clinton apre a Sanders: "Il pericolo è Trump"

La candidata alla nomination democratica per la corsa alla Casa Bianca Hillary Clinton si è detta pronta a "tenere in considerazione" ciò che Bernie Sanders chiederà alla convention del partito in luglio, riconoscendogli il diritto di terminare la sua campagna elettorale "quando preferisce". L'ex first lady ha precisato che vuole concentrarsi sul rivale repubblicano Donald Trump perché la sua candidatura "pone pericoli immediati" per il Paese.