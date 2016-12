Usa 2016, Hillary Clinton al seggio: "Se eletta farò il mio meglio"

"Farò il mio meglio se avrò la fortuna di vincere. Così tanta gente dimostra come oggi il voto sia importante per il futuro del Paese". Così Hillary Clinton, con il marito Bill, a un seggio di Chappaqua, la località a nord di New York, dove ha la residenza, per votare. Ad accoglierli una folla di sostenitori. La Clinton è apparsa serena ma stanca dopo una lunghissima e durissima campagna elettorale.