Usa 2016, governatore del Nevada: "Non so se voterò per Trump"

Si allargano le crepe nel partito repubblicano in seguito alle accuse razziste del candidato presidenziale Donald Trump contro il giudice "messicano" che si occupa dell'inchiesta sulla sua università. Il governatore del Nevada Brian Sandoval, considerato un repubblicano moderato, ha annunciato che non è completamente sicuro di votare per il tycoon, dopo le sue dichiarazioni "inaccettabili".