Usa 2016, giudice blocca il riconteggio dei voti in Pennsylvania

Dopo il Michigan, un giudice federale americano ha bloccato il riconteggio dei voti per le presidenziali anche in Pennsylvania. Dopo la vittoria di Donald Trump, il partito dei Verdi aveva presentato ricorso per possibili infiltrazioni di hacker. Il tycoon aveva battuto Hillary Clinton in Pennsylvania per 44mila voti: un margine ristretto registrato anche negli altri due Stati, Michigan e Wisconsin, in cui è stato chiesto il riconteggio delle schede.