Usa 2016, "faceva la escort": Melania Trump querela giornalista

Melania Trump, la moglie del candidato repubblicano alla presidenza Usa Donald Trump, ha querelato in Slovenia, suo Paese d'origine, un giornalista per aver scritto che era una "escort-girl" negli Anni 90. Il giornalista, Tomaz Mihelic, è accusato di diffamazione a falso. A fine agosto la Trump aveva già fatto causa al Daily Mail per avere pubblicato la notizia secondo cui aveva lavorato in "un'agenzia di ragazze squillo per clienti potenti".