Usa 2016, emailgate: pioggia di critiche su direttore Fbi

Pioggia di critiche sul direttore dell'Fbi James Comey per aver informato il Congresso di nuove mail collegabili all'inchiesta sull'utilizzo di Hillary Clinton di un account privato quando era segretario di Stato. In una lettera firmata da decine di procuratori e dall'ex ministro Eric Holder, si sottolinea come sia stata violata la prassi del Dipartimento di Giustizia per evitare interferenze tra l'azione dei procuratori e il processo elettorale.