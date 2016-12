Usa 2016 e Brexit: quando i sondaggi fanno flop

Anche in Italia, alle Politiche del 2006, il centrosinistra agli exit poll era avanti del 5% rispetto al centrodestra , distacco che si è trasformato in 0,1% dopo il voto, alla fine di un testa a testa formidabile. Nel 2013, il Movimento 5 Stelle fu sottostimato dai sondaggisti: essi garantivano che la creatura di Grillo non avrebbe superato il 15% ma in realtà raggiunse il 28% .

Renzi scherza sui sondaggi del referendum: "Spero siano sbagliati" - "Sono elezioni profondamente diverse quelle presidenziali e il referendum. E soprattutto sono Paesi diversi: le elezioni Usa, la Brexit... Qualcuno dice che in tutti i casi c'è un voto anti-establishment e di cambiamento. E' ancora presto per un'analisi del voto ma se devo dirla tutta con franchezza è che se c'è un elemento positivo dalla campagna referendaria è che in questo 2016 i sondaggi non ne azzeccano una e spero che questo trend sia confermato". Lo ha detto il premier Matteo Renzi nella diretta Facebook #Matteorisponde, in relazione alle attuali previsioni che danno più probabile la vittoria del "no" al referendum di dicembre.