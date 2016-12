Usa 2016, Donald Trump: "Vinceremo e vinceremo alla grande"

Donald Trump, a tre giorni dal voto, si incita i suoi sostenitori a un evento in North Carolina e si dimostra sicuro di sè: "Vinceremo e vinceremo alla grande". "Non ho voluto portare J-Lo e Jay Z. Sono qui da solo. Solo io. Nessuna chitarra, nessun pianoforte. Niente di niente". Trump si vanta di non aver bisogno di star per riempire gli ultimi giorni della campagna elettorale come fa Hillary Clinton.