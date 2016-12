Usa 2016, Donald Trump shock: "Puniremo chi pratica l'aborto"

La correzione postuma non ha comunque spento le polemiche. Hillary Clinton e Bernie Sanders puntano il dito contro Trump: "Orribile" per l'ex segretario di stato; "vergognoso", secondo Sanders. Lo staff del senatore del Texas Ted Cruz prende invece le distanze.



Per Trump si tratta si una nuova ondata di polemiche a pochi giorni dal voto in Wisconsin, e con al centro di nuovo le donne. Una vittoria in Wisconsin gli spianerebbe la strada verso la nomination; una sconfitta farebbe "proseguire - afferma Trump - la battaglia".



La polemica sull'aborto alimenta i dubbi sulle capacità del tycoon di attirare i voti delle donne nel caso fosse il candidato repubblicano alle elezioni generali. E la "guerra delle mogli" con Ted Cruz non ha aiutato Trump a riconquistare le donne: "Non l'ho iniziata io" quella guerra, si è difeso il "re del mattone" newyorkese con Anderson Cooper della Cnn, che lo ha accusato di comportarsi come un "bambino di cinque anni".



Non è la prima volta che un commento del tycoon viene ritenuto sessista e misogino. Trump aveva già fatto discutere per il suo attacco, il primo, contro Megyn Kelly, la giornalista di Fox, alludendo che i ripetuti affondi nei suoi confronti erano probabilmente legati al "ciclo mestruale".



Nelle ultime ore sono arrivate anche accuse di percosse a una giornalista contro il manager della sua campagna, Corey Lewandowski. Sedici donne della stampa americana, dalla Cnn a Fox, chiedono a Trump in una lettera di licenziare Lewandoski per il suo comportamento "non professionale". Ma lui continua a difendere Lewandoski: il video diffuso non mostra "niente", afferma Trump. "E chi può dirlo che i segni sul braccio denunciati (dalla giornalista) non ci fossero già prima?", incalza il candidato.