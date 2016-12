Usa 2016, Donald Trump è il candidato più votato della storia dei repubblicani

Donald Trump è il candidato che ha ottenuto più voti nella storia del partito repubblicano. Lo riferiscono media statunitensi, secondo cui a scegliere il tycoon sono stati 13.406.000 elettori, circa 1,4 milioni in più rispetto alle preferenze tributate a George W. Bush nel 2000. A stabilire un nuovo record di sostenitori è stato anche lo stesso Grand Old Party, con un totale di 28 milioni di voti (il 139% in più rispetto al 2008).