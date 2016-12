Usa 2016, dipartimento Stato fece pressioni su Fbi per email Clinton

Nuovi strascichi nell'emailgate che vede coinvolta la candidata democratica alla Casa Bianca Hillary Clinton. Da alcuni documenti diffusi dall'Fbi, infatti, emerge che un alto dirigente del dipartimento di Stato Patrick Kennedy tentò nel 2015 di convincere il Federal Bureau of Investigation a non definire "classificate" le informazioni contenute in una email dell'ex segretario di Stato in cambio di un presunto scambio di favori.