Usa 2016,dibattito su terrorismo

La lotta al terrorismo e alla minaccia dell'Isis è stata al centro del dibattito televisivo dei candidati democratici in corsa per le elezioni americane. "L'Isis va sconfitto ma non può essere solo una battaglia dell'America", ha detto Hillary Clinton. In disaccordo gli altri due candidati. Sanders ha puntato il dito contro l'invasione dell'Iraq, mentre O'Malley ha sottolineato che il ruolo degli Usa nel mondo è quello di "combattere il diavolo".