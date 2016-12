Usa 2016, da Trump nuovo attacco a Obama: francamente incompetente

Il presidente Barack Obama è "francamente incompetente" e per colpa sua altri Paesi come l'Iran umiliano gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il candidato repubblicano Donald Trump durante un comizio a Daytona Beach, facendo riferimento alle polemiche sul rilascio di quattro prigionieri Usa da parte di Teheran dopo che il Wall Street Journal ha rivelato che Washington ha inviato segretamente all'Iran 400 milioni di dollari per il rilascio.