Usa 2016, Cnn fa media sondaggi: "Clinton avanti di 10 punti"

Continua il momento no per Donald Trump che, secondo la media dei sondaggi calcolata da Cnn, è indietro di 10 punti rispetto a Hillary Clinton. Cnn ha preso in considerazione le sei principali proiezioni condotte dopo le convention di Cleveland e Filadelfia, rilevando che alla candidata democratica va il 49% contro il 39% del rivale. Forte aumento del consenso per Hillary prima della kermesse repubblicana e democratica, quando era avanti solo di 4 punti.