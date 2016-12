Usa 2016, Cnn: "Donald Trump avanti in Ohio e Florida"

Donald Trump, a otto settimane dal voto, è avanti in due Stati da sempre fondamentali per la vittoria finale nelle presidenziali americane: l'Ohio e la Florida. Secondo le ultime rilevazioni di Cnn-Orc, il candidato repubblicano ha un vantaggio su Hillary Clinton di cinque punti in Ohio (46% a 41%) e di tre punti in Florida (47% a 44%).