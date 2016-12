Usa 2016,Clinton:sovrattassa ricchi

Incalzata dalle proposte di sinistra del suo principale rivale nella corsa alla Casa Bianca, Bernie Senders, con cui è testa a testa nei sondaggi nei due Stati in cui partiranno le primarie democratiche, Hillary Clinton gioca la sua carta fiscale contro i ricchi per accattivarsi la determinante classe media. La proposta, lanciata durante la sua campagna in Iowa, è quella di una sovrattassa del 4% per chi guadagna più di 5 milioni di dollari l'anno.