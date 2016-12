Usa 2016, Clinton: "Donald Trump sbaglia, America non è in declino"

"Donald Trump sbaglia: l'America non è in declino, l'America ha ancora davanti i giorni migliori". Lo afferma Hillary Clinton, promettendo nella Convention democratica di Filadelfia "una visione completamente diversa" da quella del tycoon. "Noi vogliamo costruire ponti, non muri. Trump - aggiunge - sbaglia pericolosamente e non capisce l'America, vuole fare tutto da solo".