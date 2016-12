Usa 2016, Clinton:aumenterò salari

Il cuore dell'agenda economica di Hillary Clinton è "l'aumento dei salari minimi". Nella campagna elettorale per le presidenziali 2016, la candidata democratica ribadisce che "nessuno deve essere lasciato indietro. Questa la mia missione dal primo giorno in cui sarò presidente". "Bisogna porre fine alla vergogna per cui le donne guadagnano meno degli uomini", spiega. Secondo la Clinton, infatti, "bisogna creare nuova occupazione creando più crescita".