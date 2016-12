Usa 2016: Casa Bianca conferma incontro Obama-Sanders

L'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il candidato per la nomination democratica Bernie Sanders è fissato per le 11.15 (le 17.15 ora italiana) e avrà luogo nello Studio Ovale della residenza presidenziale a Washington. Lo conferma la Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama spera di riunire i democratici affinché "comincino a tirare le fila" dopo la battaglia per le primarie che li ha visti divisi.