Usa 2016, Carly Fiorina abbandona

La candidata alle primarie Carly Fiorina ha annunciato il proprio ritiro dalla corsa elettorale. Unica donna in gara tra i repubblicani, dopo una campagna elettorale mai decollata, l'ex a.d. di HP ha collezionato ben due fallimenti alle urne. In Iowa ha dovuto accontentarsi di un settimo posto, con appena il 2% delle preferenze. Settima anche martedì in New Hampshire, dove ha raccolto il 4%.