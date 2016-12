Usa 2016,cala favore per la Clinton

Cominciano le difficoltà per Hillary Clinton nella corsa alla Casa Bianca: la candidata democratica, secondo un sondaggio di Abc e Washington Post, ha il sostegno del 45% degli americani, il 7% in meno rispetto a metà estate. E aumenta al 53% (+8%) la percentuale di coloro che non la vedono favorevolmente come presidente. Divide gli americani anche Donald Trump, considerato favorevolmente dal 37% degli americani e non favorevolmente dal 59%.