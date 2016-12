Usa 2016, Bill Clinton: "Pentito per colloquio con ministro Lynch"

L'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, dopo le polemiche per il suo incontro con il ministro della Giustizia, Loretta Lynch, fa un passo indietro e ammette che non lo rifarebbe. Lo riferiscono fonti vicine all'ex presidente. Il colloquio tra Clinton e Lynch, avvenuto lunedì all'aeroporto di Phoenix, ha fatto discutere a causa dell'inchiesta in corso sulle e-mail di Hillary Clinton durante il suo mandato da segretario di Stato.