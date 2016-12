Usa 2016, Biden verso candidatura

Il vice presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha ancora deciso se candidarsi alle elezioni del 2016 per la Casa Bianca, ma assieme ai suoi collaboratori ha iniziato ad esplorare attivamente la possibilità di una sua campagna presidenziale. Lo scrive il New York Times, secondo cui i consiglieri di Biden hanno iniziato a prendere contatto con i leder e i donatori democratici.