Usa 2016, Biden: "Trump è un rischio per la sicurezza americana"

Donald Trump è "un rischio per la sicurezza americana". Lo afferma il vicepresidente Joe Biden aggiungendo che, nel suo viaggio in Europa nei prossimi giorni, intende rassicurare gli alleati sull'impegno Usa nella Nato dopo le dichiarazioni di Trump. "A lui sarebbe piaciuto anche Stalin", precisa, riferendosi agli apprezzamenti per alcuni dittatori come Saddam Hussein o Gheddafi.