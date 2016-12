Usa 2016, Biden: non sarò il segretario di Stato di Hillary Clinton

Il Presidente del Consiglio Berlusconi incontra il Vice Presidente degli Stati Uniti Biden (2 giugno 2006)

Joe Biden non farà il segretario di Stato di Hillary Clinton. E' stato lo stesso vicepresidente ad affermarlo dopo le voci circolate. "Farò tutto ciò che posso perché Hillary venga eletta presidente, ma non voglio restare nell'amministrazione", ha detto Biden. Era stato il sito "Politico" a svelare che in pole position nella rosa di nomi di Hillary Clinton per il Dipartimento di Stato ci fosse proprio Biden.