Usa 2016, Berlusconi: campagna elettorale ha fatto male all'America

"La campagna elettorale negli Usa ha fatto male all'America. Non si sono mai viste cose così basse. Questo fatto ha colpito tutti noi in modo negativo". Lo ha affermato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. "Donald Trump - ha aggiunto - ha detto di avere studiato il modello che avevo messo in campo io, ma con lui ho pochi punti in comune. Anche lui però è bravo ad ascoltare la gente".