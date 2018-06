16 giugno 2018 10:19 Usa, 2.000 bimbi tolti a genitori-migranti messicani al confine: tendopoli in arrivo Il dato si riferisce solo al periodo dal 19 aprile al 31 maggio, con lʼentrata in vigore della politica di tolleranza zero dellʼamministrazione Trump contro lʼimmigrazione clandestina. Intanto arriva lʼok per una struttura alla frontiera

Sono circa duemila i bambini separati dalle loro famiglie al confine Usa-Messico dal 19 aprile al 31 maggio, dopo l'entrata in vigore della politica di tolleranza zero dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione clandestina. Lo riportano i media Usa citando dati del dipartimento per la Sicurezza interna, sullo sfondo delle polemiche per la violazione dei diritti dei bambini, denunciata anche dall'Onu.

"E' una politica immorale, atroce", ha tuonato su Twitter l'influente senatrice dem Dianne Feinstein. L'attorney general Jeff Sessions nei giorni scorsi aveva scomodato la Bibbia per giustificare la necessità di rispettare rigorosamente la legge. In totale, nel lasso di tempo in questione, sono stati 1995 i bambini separati da 1940 adulti.

Il provvedimento, che riguarda le famiglie che tentano di attraversare il confine tra i due Paesi, porta all'arresto di queste persone, con seguente incriminazione e processo per i genitori (inclusi i richiedenti asilo politico). I minori vengono quindi sottratti e trasferiti in centri gestiti dai servizi sociali.