Diciotto mesi di carcere per aver hackerato dal 2012 all'agosto 2014 i profili icloud di Apple e account Google di un centinaio di star, entrando in possesso di dati sensibili e di foto senza veli di vip del calibro di Rihanna, Jennifer Lawrence, Avril Lavigne, Kirsten Dunst, Kate Upton e Aubrey Plaza, poi diffusi online sul sito The Fappening. Questa è la pena che dovrà scontare Ryan Collins, 36enne di Lancaster, Pennsylvania, diventato famoso per il CelebGate. Agiva attraverso il sistema del phishing: inviando false mail riusciva a ottenere le preziose password.