Usa, 16enne sopravvive a schianto aereo e vaga sperduta per due giorni

Un'adolescente è scampata alla morte dopo che l'aereo su cui viaggiava si è schiantato nello Stato di Washington. Secondo la ricostruzione delle autorità, Autumn Veatch, 16 anni, ha vagato per due giorni prima di essere trovata da un gruppo di escursionisti nelle vicinanze di un parco nazionale. Era disidratata ma in generale in buono stato di salute.

La ragazza era in volo con i nonni a bordo del loro aereo dal Montana a Washington quando a un certo punto il velivolo è precipitato. Lei è riuscita a uscire dai rottami dell'aereo e ha cercato anche di aiutare i nonni ma non ci è riuscita.



Per diverse ore è rimasta accanto a loro nella speranza che arrivassero i soccorsi. Non vedendo arrivare nessuno ha deciso di mettersi in marcia. Nel frattempo il velivolo ancora non è stato ritrovato, perché le ricerche sono complicate dal fatto che la regione dove è presumibilmente precipitato è densa di ripide montagne.