Usa, 14enne si candida alle primarie democratiche per diventare governatore del Vermont

Negli Stati Uniti uno studente di 14 anni scende in campo in politica candidandosi a diventare governatore del Vermont. Il giovane Ethan Sonneborn affronta le primarie democratiche sfruttando una particolarità della Costituzione dello Stato nel nord-est degli Usa che non impone un limite minimo d'età per competere per il governo. L'unica caratteristica richiesta è quella di aver vissuto almeno quattro anni nel Vermont, Stato nel quale Ethan è nato.