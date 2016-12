Usa, 11enne sopravvissuta a tumore si uccide perché vittima di bullismo

All'età di tre anni aveva combattuto e vinto un tumore. La malattia le aveva lasciato però una piccola imperfezione sul viso e negli anni proprio questa era stata la causa di tante prese in giro da parte dei compagni di scuola. Fino a quando Bethany Thompson, 11 anni di Cable, in Ohio, non ce l'ha più fatta e, tornata da scuola, si è tolta la vita sparandosi.