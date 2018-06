Usa, "È un angelo": 15enne dislessica usa la lingua dei segni tattile per tranquillizzare passeggero sordo e cieco

Si sono conosciuti per caso a bordo di un aereo Alaska Airlines partito da Boston e diretto a Portland Tim Cook e Clara Daly, 64 anni lui, 15 lei. Due mondi apparentemente diversi e invece così vicini. Clara è una ragazza dislessica che, per un anno, ha preso lezioni di lingua dei segni americana, Tim è un uomo sordo e cieco.



Durante il volo, le hostess dell’aereo non riuscivano a comunicare con Tim, così hanno pensato di chiedere ai passeggeri se qualcuno di loro conoscesse la lingua dei segni americana. Clara non ci ha pensato due volte e si è offerta di aiutare l’uomo. I due hanno chiacchierato a lungo, come si vede dalle immagini, tramite la lingua dei segni tattile. "È un angelo", ha detto l’uomo a una tv di Portland.



E pensare che la ragazza non sarebbe dovuta salire su quell’aereo: il suo, diretto a Los Angeles, era stato cancellato, così la compagnia ha dato la possibilità a lei e a sua mamma di prenderne un altro con tappa a Portland. Questa bellissima storia è diventata virale grazie a una passeggera, che ha condiviso la sua esperienza tramite un post su Facebook. "Non credo di aver mai visto così tante persone prendersi cura tutte insieme di un altro essere umano", ha detto.