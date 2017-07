Come annunciato, è iniziata in Uruguay la vendita di cannabis in farmacia per uso ricreativo. Nelle 16 rivendite autorizzate nel Paese, nelle prime ore di distribuzione si sono formate anche delle code di consumatori, in particolare nella capitale Montevideo. Quello della nazione sudamericana è il primo caso al mondo di controllo statale della cessione della sostanza, per un massimo 10 grammi a settimana.