Uragano Patricia si abbatte sul MessicoDeclassato ma si temono inondazioni

Rischio mareggiate e tornado - "E' un super-uragano", ribadiscono le autorità locali, che hanno decretato "l'emergenza straordinaria" in diverse località degli stati di Colima, Nayarit e Jalisco. Quando toccherà terra sulla costa del Pacifico del Messico, l'uragano sarà accompagnato da "trombe marine, vortici e tornado, con onde nel mare anche di 8 metri". Lo afferma il responsabile della Commissione nazionale per le risorse idriche, Roberto Ramirez de la Parra. "Ci sono inoltre alte probabilità che il mare entri nel territorio nella parte centrale di Jalisco", ha aggiunto de la Parra.



Patricia come tifone Haiyan - Patricia ha una forza paragonabile a quella del tifone Haiyan che due anni fa provocò 7.300 tra morti e dispersi nelle Filippine: lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo) delle Nazioni Unite. Patricia dovrebbe arrivare sulle coste del Paese con una forza di categoria cinque nel corso della giornata.



Al via le evacuazioni - Le autorità dello Stato di Colima, dove è previsto l'arrivo dell'uragano Patricia, hanno evacuato migliaia di residenti per il pericolo di alluvioni e frane in tutta l'area.



Si fanno scorte nella costa Sud - Dalle prime ore della mattina gli abitanti della costa pacifica meridionale del Messico hanno cominciato ad affollare supermercati e negozi per attrezzarsi all'arrivo dell'uragano. A Manzanillo, uno dei principali porti del paese, nello stato di Colima, e nelle località turistiche di Puerto Vallarta (Jalisco) e Nuevo Vallarta (Nayarit) si sono registrate file lunghissime di residenti dall'apertura dei negozi locali. Bidoni di acqua minerale, scatolette di alimenti, medicine e materiali isolanti sono i prodotti più richiesti.



Previste onde distruttive - L'uragano "sarà accompagnato da grandi onde distruttive". Lo stima il National Hurricane Center nel suo ultimo bollettino.